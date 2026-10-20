Сьогодні, 20 жовтня, вранці рятувальників сповістили, що у с. Братське Вознесенського району в акваторії річки Мертвовід виявлено тіло чоловіка.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, для вилучення тіла залучався місцевий підрозділ ДСНС. Рятувальники дістали загиблого з води та транспортували його на берег. Попередньо, загиблий чоловік 1957 р.н. прийшов до водойми порибалити.

Причини та обставини трагедії встановлюють правоохоронці.



Як повідомляло Інше ТВ, станом на початок серпня з початку року на Миколаївщині потонуло 16 людей, зокрема двоє дітей