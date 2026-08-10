Напередодні у Миколаєві на Намиві втопився 13-річний хлопець (ФОТО). Ця локація вже не перший рік стає місцем трагічних подій. Цьогоріч це вже друга загибель дитини, повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області.



Як зауважують рятувальники, у Миколаєві наразі немає офіційно дозволених місць для купання. Тож перебування у воді в мікрорайоні Намив та інших заборонених пляжах — це свідомий ризик.



З початку року на водоймах Миколаївщини виникла 21 надзвичайна подія. Загинули 16 людей, серед них — 2 дітей. Ще 11 осіб вдалося врятувати.



Найбільше нещасних випадків зафіксовано у Миколаївському районі — 14 надзвичайних подій, 11 загиблих, серед них 2 дітей та 8 врятованих. У Вознесенському районі 4 події — 2 людини загинули, 3 врятовані. У Первомайському районі — 2 події та 2 загиблих. У Баштанському районі — 1 надзвичайна подія, яка також завершилася загибеллю людини.

Як повідомляло Інше ТВ, 4 серпня в акваторії річки Південний Буг на території Костянтинівської територіальної громади Миколаївського району виявили у воді тіло чоловіка.