У Миколаєві поліцейські встановлюють обставини загибелі на воді 13-річного хлопця.

Сьогодні, 9 серпня, близько 14:20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у мкрн Намив з пірсу у водойму стрибнув хлопець та зник з поверхні води.

На місце події негайно прибули співробітники ДСНС, слідчо-оперативна група та ювенальні поліцейські Миколаївського райуправління.

У ході пошукової операції рятувальники виявили тіло неповнолітнього на дні річки близько 50 метрів від берегової зони.

За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, попередньо, за ст. 115 КК України, з приміткою «Нещасний випадок», як того передбачає процедура у подібних випадках.

Тіло підлітка направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Наразі правоохоронці встановлюють причини та обставини, що призвели до трагедії.

Поліція висловлює щирі співчуття родині загиблого.