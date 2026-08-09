На Херсонщині розширили перелік населених пунктів для обов’язкової евакуації населення через постійні російські обстріли.

Про це заявив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін за підсумками засідання Ради оборони регіону, повідомляє РБК-Україна.

За словами очільника ОВА, до переліку населених пунктів Херсонської області, на території яких проводиться обов’язкова евакуація мешканців у безпечні райони, внесли села Краснопільське та Чарівне Борозенської громади.

У цих населених пунктах також діятиме заборона на в’їзд родин із дітьми через високу загрозу їхньому життю та здоров’ю.

Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації в Борозенській громаді, яка щодня потерпає від ворожих обстрілів, а їх географія значно розширилася.

Продукін також зазначив, що під час засідання Ради оборони окремо пропрацювали питання безпекової ситуації, пов’язаної з посиленням з боку російських окупантів дронового терору проти цивільного населення Херсона та прилеглих територій.

Крім цього, учасники наради:

заслухали доповіді щодо забезпечення, комплектації підрозділів та підвищення ефективності їхньої роботи;

проаналізували результати мобілізаційної кампанії в регіоні за липень та визначили завдання на серпень;

оцінили роботу військово-лікарських комісій (ВЛК) в області та узгодили подальші дії з представниками ТЦК, Нацполіції та Департаменту здоров’я.

Обстріли Херсонській області



Російські війська не припиняють щоденних ударів по території Херсонської області, піддаючи цивільне населення постійній небезпеці та знищуючи інфраструктуру.

Окупанти постійно атакують регіон, використовуючи керовані авіабомби, артилерію та безпілотники. Зокрема, від ворожих атак регулярно потерпають як віддалені громади, так і безпосередньо обласний центр.