Про це повідомив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус у соцмережі X:

“у Дніпрі, #Україна, був атакований та знищений.

Наразі про жертв не повідомляється. Співробітник ВООЗ та водії були на місці раніше того ж дня, допомагаючи евакуювати вантажі. Команді вдалося евакуювати 130 з приблизно 300 піддонів та покинути територію до нападу.

На складі зберігалися гуманітарні медичні товари, призначені для медичних закладів на передовій, — переважно товари ВООЗ для екстреної медичної допомоги.

Я не можу не сказати: напади на медичні заклади ПОВИННІ ПРИПИНИТИСЯ. Інакше люди позбавлені життєво важливої ​​медичної допомоги.

Навіть у війнах є правила. Одне з них полягає в тому, що здоров’я має бути захищене!”