В ніч на 10 серпня 2026 року в межах зниження воєнного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод “Танеко” (Нижньокамськ, Республіка Татарстан, рф).

На об’єкті зафіксовано пожежу, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Окрім того, уражено ремонтний підрозділ у Хрустальному Луганської області.

Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів противника у Новоселідовці Донецької області.

Крім того, уражено польовий артилерійський склад у Бойовому Донецької області.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

В результаті ураження НПЗ “Ільський” 8 серпня 2026 року в Краснодарському краї рф підтверджено пошкодження колони первинної переробки нафти АВТ-6.

В результаті ураження 3 серпня 2026 року аеродрому «Гвардійське» на ТОТ українського Криму підтверджено знищення дев’яти горизонтальних резервуарів з авіаційним пальним та пошкодження двох ангарів для авіаційної техніки.

Як повідомляло Інше ТВ, У Нижньокамську в Татарстані атакований НПЗ. А може, й два (ВІДЕО)