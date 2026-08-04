Сьогодні, 4 серпня, вранці на спецлінію 101 надійшло повідомлення про те, що в акваторії річки Південний Буг на території Костянтинівської територіальної громади Миколаївського району місцевий мешканець виявив у воді тіло чоловіка.

Для вилучення загиблого з водойми, який знаходився на відстані 10 метрів від берегу, залучалось відділення рятувальників на надувному човні.

Як повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, обставини та причини трагедії встановлюють співробітники правоохоронних органів.

Як повідомляло Інше ТВ, за І півріччя на Миколаївщині потонуло 11 людей.