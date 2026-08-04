Завдяки експортному миту внутрішні заводи встановили історичний рекорд, а валютна виручка від продажу ріпакової олії зросла утричі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані асоціації “Укроліяпром”.

У маркетинговому році 2025/2026, який завершився у червні, переробка насіння ріпаку перевищила 1,3 млн тонн. Це становить 42% від загального збору і є абсолютним історичним максимумом.

Для порівняння, експорт сировини за цей же період скоротився на 38,6% – до 1,9 млн тонн проти 3,1 млн тонн роком раніше.

Переломним моментом стало 4 вересня 2025 року, коли набрали чинності зміни до закону про ставки вивізного мита. Згідно з ними, насіння ріпаку та соєві боби обклали митом у розмірі 10% від митної вартості.

При цьому агровиробники, які самостійно вирощували культуру, зберегли право експортувати її без сплати мита.

Основний удар припав на трейдерів-посередників, що стало одним із факторів переорієнтації частини сировини на вітчизняні заводи.

Економічний ефект від внутрішньої переробки виявився навіть помітнішим за обсяги. Експорт ріпакової олії за сезон зріс у 2,5 раза – до 520 тис. тонн проти 210 тис. тонн торік, а валютна виручка підскочила більш ніж утричі – до 588 млн доларів проти 194 млн.

Ще виразнішою стала динаміка за перше півріччя 2026 року: експорт олії зріс у 9,7 раза, сягнувши 184,2 тис. тонн, а валютний виторг збільшився у 10,9 раза – до 208 млн доларів проти 19 млн за аналогічний період минулого року.

За підсумками календарного 2025 року виробництво ріпакової олії сягнуло 380,47 тис. тонн, що удвічі більше за довоєнний 2021 рік і в шість разів перевищує показники 2022 року. Паралельно зросло й виробництво ріпакового шроту – до 540,46 тис. тонн.

Окрім того, змінилася сама логіка сезону: уперше в історії українського агросектору ріпак не вивезли повністю за кордон до Нового року. Заводи працювали без зупину і навіть у червні 2026 року переробили 47 тис. тонн, що на 23,7% перевищило експорт сировини за цей місяць.

Водночас мито дещо стримує внутрішній експортний попит на насіння, перерозподіляючи додану вартість на користь переробних підприємств.

Паралельно з внутрішніми рекордами переробки котирування на ріпак на паризькій биржі Euronext оновили дворічний максимум, сягнувши 557,25 євро за тонну.

Основними чинниками стрибка цін стали різке подорожчання нафти, погодні ризики в Європі, а також обмеження експорту української сировини морем через атаки на портову інфраструктуру.

Утім, дефіцит морських логістичних шляхів для вивозу насіння стимулює ще активнішу його переробку всередині України.

У цих умовах компанії з розвиненою переробною інфраструктурою та власною стійкою логістикою отримують можливість ефективно експортувати вже готову ріпакову олію за максимальними світовими цінами. Це дозволяє Україні отримувати більше валютної виручки від експорту продукції з вищою доданою вартістю, а не лише сировини.