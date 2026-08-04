росія запустила нову масштабну інформаційну кампанію проти євроінтеграції України. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій SPRAVDI, передає УНН.

За наявними даними, 3 серпня служба зовнішньої розвідки рф оприлюднила заяву, в якій стверджувала про нібито відсутність перспектив вступу України до Європейського Союзу та звинуватила ЄС у “розпалюванні війни”.

Моніторинг Центру стратегічних комунікацій виявив понад 750 поширень цієї заяви на 510 ресурсах, орієнтованих на аудиторії у рф, США, країнах Європи, Африки, Азії та Близького Сходу. Кампанія охопила 20 мов – йдеться у дописі.

Зокрема, у поширенні були задіяні:

• медіаресурси МЗС рф;

• мережі Sputnik і RT;

• російські державні та приватні ЗМІ;

• Telegram-канали;

• FIMI-ресурси, зокрема Pravda / ZOV;

• блогери-пропагандисти.

Також, у відомстві йдеться, що це вже друга аналогічна хвиля цього літа. Попередню заяву СЗР поширила 19 червня. Дії росії спрямовані на дискредитацію переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.

15 червня відкрили переговорний кластер “Основи”, 14 липня – кластер “Зовнішні відносини”. Переговори щодо інших кластерів тривають. Україна вже асоційована з Європейським оборонним фондом, а спільні проєкти включені до 15 із 19 національних планів оборонного інструменту SAFE. Мета кампанії – підірвати довіру до ЄС та європейських перспектив України, а також посилити євроскептичні настрої в інших країнах. Наступну хвилю можна очікувати напередодні вересневого засідання Ради ЄС – йдеться у дописі.