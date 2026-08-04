Про це президент Зеленський повідомив після зустрічі з керівником СБУ Покладом.

-Доповідь щодо наших операцій протидії російській агресії. Хороші результати є у Служби безпеки України, і сьогодні я погодив нові операції.

Олександр Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень.

Погодив керівнику СБУ також і подальші кроки на очищення внутрішньої структури Служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну. Дякую всім в СБУ, хто справді захищає нашу державу та людей! Слава Україні!