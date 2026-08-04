Україна сподівається, що її кампанія зі знищення російських нафтопереробних заводів завершить війну цієї осені, але готується до енергетичних атак цієї зими.

Україна та Росія ведуть боротьбу за знищення енергетичних систем одна одної — кампанії, яка визначатиме будь-які майбутні мирні переговори, заявив віце-прем’єр-міністр України та міністр енергетики Денис Шмигаль виданню POLITICO.

«Путін хоче добити нашу енергетичну систему та підірвати нашу економіку та виробництво зброї», — сказав Шмигаль в ексклюзивному інтерв’ю зі свого офісу в столиці України. «Він також сподівається, що взимку наше суспільство зламається від виснаження та тиснутиме на керівництво, щоб воно підписало капітуляцію».

Україна відповідає довгостроковою ударною кампанією проти російських нафтопереробних заводів, яка вивела з ладу близько 40 відсотків первинних нафтопереробних потужностей Росії та створила зростаючий дефіцит палива по всій країні.

«Це як 12-й раунд, і кожен боксер сподівається, що його суперник впаде першим», — сказав Шмигаль.

Шмигаль сказав, що Київ сподівається, що його удари, а також санкції союзників змусять російського лідера Володимира Путіна зупинити війну цієї осені. Якщо це не вдасться, Україна зіткнеться з черговою зимою атак Росії на свою енергетичну інфраструктуру — повторенням торішньої кампанії, яка занурила міста України в крижану темряву.

«Мета Росії зараз — знищити наше водопостачання. Минулої зими вони атакували електроенергію та опалення, але ви все ще могли б вижити, якби у вас був газ і вода під час відключень електроенергії», — сказав Шмигаль. «Важко прожити більше трьох днів без води та каналізації».

Щоб пережити зиму, Україні потрібні ракети-перехоплювачі PAC-3 для її систем ППО Patriot, щоб збивати російські балістичні ракети. Президент Володимир Зеленський говорив про ціль у 300 перехоплювачів. Однак запаси США низькі через війну проти Ірану; тепер Київ та його союзники чинять тиск на такі країни, як Іспанія та Греція, щоб вони передали свої PAC-3 Україні.

У понеділок Зеленський підкреслив, що триваюча кампанія України проти Росії разом із посиленням санкцій є пріоритетом, і він сподівається, що «не залишить Росії іншої альтернативи, окрім миру».

«Але ми чітко розуміємо, з ким маємо справу, і що Путін сподівається затягнути цю війну ще більше», — сказав він, попереджаючи про зимову енергетичну війну.

Енергетична стійкість

Окрім посилення обороноздатності, Україна також нарощує стійкість своєї енергетики та інфраструктури, сказав Шмигаль.

Україна будує захисні покриття для сховищ електроенергії, води та газу, спрямовані на захист їх від російських атак. Вона також розповсюджує модульні котли та генератори, які менші та більш розосереджені, ніж звичайні електростанції, що ускладнює їх виведення з ладу.

Без електроенергії Україні важко виробляти зброю, перекачувати воду, керувати лікарнями та підтримувати роботу промисловості, а також без неї мільйони людей залишаться мерзнути у своїх домівках.

Робітники ремонтують інфраструктуру на електростанції в Києві 4 лютого 2026 року. | Паула Бронштейн/Getty Images



«Україна набула здатності дуже швидко адаптуватися до криз, до викликів», – сказав Шмигаль.

Росія спричинила хаос в енергомережі України.

До 2014 року, коли Росія окупувала Крим та розпочала війну на сході України, країна виробляла 54,5 гігавати електроенергії. Повномасштабне вторгнення скоротило цю потужність до 32 ГВт, оскільки ключові об’єкти, такі як Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі, не змогли постачати електроенергію.

Цього року, після зимових атак Росії, виробництво енергії в Україні становило лише близько 12 ГВт, що призвело до дефіциту в 6 ГВт, сказав Шмигаль.

«Росіяни знищили або пошкодили понад 80 відсотків українських електростанцій», – додав міністр.

50-річний Шмигаль пропрацював в українському уряді понад шість років на різних керівних посадах, зокрема на посаді прем’єр-міністра. Відомий як один з кризових менеджерів Зеленського, він обійняв посаду міністра енергетики під час руйнівної зимової бомбардувальної кампанії Росії по енергетичній системі України.

Окрім ракет-перехоплювачів, Україні також потрібні кошти для підвищення своєї енергетичної стійкості, сказав Шмигаль.

Близько 40 країн та організацій пожертвували 2,1 мільярда євро до Фонду енергетичної підтримки України, яким управляє Секретаріат Європейського енергетичного співтовариства. Київ надсилає списки пріоритетних потреб менеджерам фонду для закупівлі та постачання обладнання.

Минулого року фонд підписав 367 угод про закупівлю та надав енергетичну підтримку на суму 447 мільйонів євро. Три чверті фінансування було спрямовано на виробництво, розподіл та передачу електроенергії. Допомога була зосереджена в регіонах, які зазнали найбільших бомбардувань, повідомив секретаріат у понеділок.

«Але обладнання знищується, і нам потрібен резерв на зиму», – сказав Шмигаль, додавши, що Україні потрібно додатково 500 мільйонів євро до зими.

Києву також потрібно близько 400 мільйонів євро, щоб допомогти державній газовій компанії України «Нафтогаз» оговтатися від російських атак, і Україна сподівається отримати підтримку Канади, сказав Шмигаль.

Бажаним сценарієм Шмигаля було б те, щоб Путін зрозумів, що він не може виграти війну, і пішов на мирну угоду цієї осені. Однак він не виявив жодних ознак відмови від своїх вимог щодо України, що, ймовірно, означатиме ще одну зимову війну.

«Він захлинеться кров’ю, але він затягне нас у зиму», – сказав Шмигаль. «Це песимістичний сценарій, але мій оптимізм полягає в тому, що ми переживемо цю зиму; ми до неї готові».