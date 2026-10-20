Вдень 20 жовтня триває атака Росії на Київ. Зранку на трасу Київ-Одеса між Києвом і областю впав дрон, загинуло троє людей і ще четверо поранені, повідомляють в ДСНС. Вдень під час ударів дронами постраждали дві лікарні у Києві, пише ВВС.
У передмісті Дніпра від удару Росії також загинули двоє людей, а у Краматорську загинули троє комунальників, які готували місто до опалювального сезону.
На трасі біля Києва дрон впав неподалік одного з торгівельних центрів. На трасі загорілися автомобілі.
Інформацію про остаточну кількість постраждалих ще уточнюють.
“Черговий удар ворога по мирних людях, які просто їхали на роботу, у своїх справах… На місці працюють усі оперативні служби. Рух транспорту обмежений”, – написав голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.
Дронова атака на Київ та область триває. У місті було чути вибухи, повітряні сили повідомляють про реактивні дрони біля міста.
У Соломʼянському районі є влучання БпЛА в верхній поверх будівлі медзакладу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Є часткове руйнування даху та будівлі, однак без загиблих і постраждалих.
Влада вирішує питання переміщення пацієнтів.
У цьому ж районі уламки дрона впали на залізничні колії, однак пожежі немає, додав він.
Пізніше, в ході наступної атаки на Київ уламки дрона влучили у верхні поверхи одного з медзакладів Голосіївського району, повідомив Кличко.
Туди попрямували екстрені служби.
Згодом Кличко додав, що внаслідок влучання уламків у будівлю медзакладу постраждали двоє людей, медики надали їм допомогу на місці.
За даними ВВС News Україна, люди були поранені в Інституті раку.
Згодом у КМВА додали, що кількість постраждалих зросла до трьох людей.
Удар балістикою
Напередодні Росія кілька разів атакувала Київ і передмістя балістичними ракетами та реактивними шахедами.
У Києві загинула 21-річна дівчина, восьмеро людей дістали порань.
Пошкоджена станція метро “Чернігівська” – сама наземна станція, колії та кабельна мережа. Тож рух поїздів червоною гілкою метро був обмежений станцією “Дарниця”.
Однак вже у вівторок зранку рух до станції “Лісова” відновили, “Чернігівську” потяги проїжджають без зупинки.
Пошкоджений також 25-поверховий будинок.