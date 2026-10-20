Південна Корея вирішила відкликати частину працівників свого посольства в Україні. Причиною стало невдоволення Сеула через відсутність “конструктивної відповіді” у суперечці щодо двох військовополонених із КНДР, яких Україна передала південнокорейській стороні.

Про це 20 жовтня заявив речник Міністерства закордонних справ Південної Кореї Пак Ду Сун, передає ЛБ.

За його словами, Сеул неодноразово передавав українській стороні свою позицію різними каналами, однак не отримав достатньої відповіді. Рішення скоротити дипломатичну присутність в Україні ухвалили, щоб сприяти мирному врегулюванню суперечки та відновленню довіри між двома країнами.

Скільки саме співробітників відкличуть, у міністерстві не уточнили. Водночас у Києві залишаться тимчасовий повірений у справах Південної Кореї та всі працівники консульської служби.

У Сеулі також зазначили, що постійна загроза російських повітряних ударів ускладнює забезпечення безпеки персоналу.