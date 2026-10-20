Про влучання у Інститут серця повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

-Росіяни знову вдарили по лікарні. Цього разу — по операційній Інституту Стражеска Національної академії медичних наук у Києві.

Це вже вдруге. Торік удар припав на четвертий поверх інституту, а тепер — на шостий, де розташована операційна. На щастя, обійшлося без загиблих. Один пацієнт дістав поранення, йому надали усю необхідну допомогу.

Інститут рятує людей із хворобами серця з усієї України. Тут оперують, виходжують після інфарктів і повертають людям життя.

Дякую лікарям і персоналу, які продовжують працювати і рятувати пацієнтів.