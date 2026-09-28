Як повідомляло ІншеТВ, Ворог атакував Академію наук у Києві – горить історичний центр столиці (ВІДЕО)

Колишній секретар Ради нацбезпеки і оборони України Володимир Горбулін постраждав через удар Росії по будівлі Національної академії наук України.

Горбулін підтвердив у коментарі Суспільному, що був на робочому місці, отримав незначну травму. Його асистентка, яка була поруч із будівлею, загинула.

Інформацію про поранення заступника голови НАНУ Горбуліна підтвердили два джерела ВВС News Україна.

“Удар прийшов в кімнату, яка була на поверх вище його кабінету. Володимир Павлович вже вдома, він отримав незначні травми через вибите скло”, – сказав інформований співрозмовник.

Однак його особиста помічниця Наталя, за попередніми даними, загинула, додав він. Ймовірно, в момент удару вона була поряд з будівлею.

Хто такий Володимир Горбулін

86-річний Володимир Горбулін – одна з ключових постатей оборонної та ракетно-космічної галузей незалежної України.

Першу частину кар’єри він провів у ракетно-космічній галузі, працював у конструкторському бюро “Південне” в Дніпропетровську (тепер Дніпро), де розробляв стратегічні ракетні системи та космічні апарати серії “Космос”.

У 1992–1994 роках Горбулін очолював Національне космічне агентство України. Він керував розробкою першої Національної космічної програми України.

У 1994 році він прийшов у владу як соратник президента Леоніда Кучми й отримав завдання відновити оборонну промисловість, армію та космічну сферу країни.

У серпні 1994 року Кучма призначив його секретарем Ради національної безпеки. Горбулін залишався на цій посаді до листопада 1999 року.

Горбулін брав участь у багатьох важливих для країни рішеннях того часу.

Він був одним із головних українських чиновників, які займалися питаннями стратегічних озброєнь і безпеки.

Після відмови від ядерного статусу Україна мала значно серйозніше розвивати власні звичайні озброєння та системи стримування. У 2025 році Горбулін прямо казав, що ще з перших років незалежності виступав за створення української ракетної та протиракетної зброї.

Згодом він продовжував працювати у сфері державної безпеки та оборони, був радником зі стратегічних питань президентів Віктора Ющенка, Петра Порошенка та Олександра Турчинова, а за президентства Володимира Зеленського очолював наглядову раду “Укроборонпрому”.

Підпис до фото,Володимир Зеленський і Володимир Горбулін спостерігають за запуском українського супутника “Січ-2-30”, 13 січня 2022 року

У серпні 2021 року Зеленський присвоїв Горбуліну звання Героя України – за внесок у розбудову держави та зміцнення національної безпеки.

Нині Горбулін працює в Національній академії наук, де є першим віцепрезидентом. Його нинішня сфера – передусім стратегічна безпека, оборона, ракетні технології та наукова політика.

Також він разом із директором Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентином Бадраком пише книги про російсько-українську війну.

У них автори аналізують перебіг війни, намагаються визначити її закономірності та прогнозують подальший розвиток подій.

Одна з його праць, видана у 2021 році книга “Як нам перемогти Росію у війні майбутнього”, стала пророчою. В ній він розмірковував та давав поради, як країні вистояти у війні з сильним, “зловісно безпринципним ворогом – ядерною Росією”.

Нагадаємо також, Та коли вже? Зеленський знову обіцяє відповідь на російські удари по цивільних українцях (ВІДЕО)