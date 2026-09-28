<!-- wp:paragraph -->\n<p>\u0423 \u041a\u0438\u0454\u0432\u0456 \u043f\u0456\u0441\u043b\u044f \u043f\u0430\u0434\u0456\u043d\u043d\u044f \u0432\u043e\u0440\u043e\u0436\u043e\u0457 "\u0413\u0435\u0440\u0430\u043d\u044c-5" \u0433\u043e\u0440\u0438\u0442\u044c \u0431\u0443\u0434\u0456\u0432\u043b\u044f \u041d\u0430\u0446\u0456\u043e\u043d\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0457 \u0430\u043a\u0430\u0434\u0435\u043c\u0456\u0457 \u043d\u0430\u0443\u043a \u0443 \u0428\u0435\u0432\u0447\u0435\u043d\u043a\u0456\u0432\u0441\u044c\u043a\u043e\u043c\u0443 \u0440\u0430\u0439\u043e\u043d\u0456.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:html -->\n<script type=