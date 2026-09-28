На Миколаївщині за незаконну порубку трьох ясенів суд призначив покарання: 38,7 тисячі гривень збитків стягнуть на користь Держекоінспекції.

19 березня 2026 року чоловік без спеціального дозволу спиляв три ясена у полезахисному лісовому насадженні на території Прибужанівської громади. Для цього він використав бензопилу.

Інспекція розрахувала завдані збитки — 38,7 тис грн. Розмір шкоди підтверджено також висновком експерта.

Суд визнав чоловіка винним у незаконній порубці дерев у захисних лісових насадженнях за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йому призначено 2 роки позбавлення волі з випробуванням строком на один рік.

Окрім того, суд повністю задовольнив цивільний позов та постановив стягнути з винного 38, 7 тис грн на користь інспекції. Бензопилу, яку використовували для незаконної порубки, суд постановив конфіскувати у власність держави.

Полезахисні лісові смуги належать до захисних лісів і виконують, зокрема, ґрунтозахисні та водоохоронні функції. Їх збереження має значення не лише для окремих дерев, а й для стану земель та природних екосистем.