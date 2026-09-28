Президент Зеленський відреагував на ворожі удари по центру Києві, бізнес-центру в Дніпрі та інших мирних об’єктах України.

-Російський удар проти будівлі української Академії наук. Зараз триває рятувальна операція, гасять пожежу, шукають людей, які могли перебувати в будівлі. Всі служби залучені. Сьогодні ж у Києві були атаковані фармацевтична компанія та заправки, в Дніпрі – бізнес-центр, в інших містах і регіонах – теж цивільні об’єкти, підприємства, об’єкти зв’язку. На жаль, є загиблі… Мої співчуття рідним та близьким. Обов’язково буде на це відповідь Росії. І кожен із партнерів України має бачити по цьому терору, по таких влучаннях, що підтримка для України – це підтримка справді життя людей, підтримка того, що терор ніколи й ніде не повинен бути нормалізований. Росія повинна відповідати за все це і відчувати реальні наслідки. Дякую всім, хто допомагає Україні!