Прем’єр-міністр України Сергій Корецький розповів про підготовку до можливих загроз для інтернету в країні через атаки рф. Про це він повідомив в інтерв’ю під час телемарафону 27 вересня, передає УНН.

Відповідаючи на запитання про загрозу втрати інтернету для країни та захист відповідних об’єктів, Прем’єр зазначив, що системи мають бути розподілені між різними місцями.

“Щось повинно бути в хмарі, щось повинно бути за кордоном, щось повинно бути мікс, а щось повинно бути – всі три одночасно. Але те, що треба виходити з найгіршого сценарію, і саме так мислити і так готувати себе, – факт”, – зауважив Сергій Корецький.