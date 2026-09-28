В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники виявили двох чоловіків, які перебувають у міжнародному розшуку.

Двоє громадян Чехії віком 23 та 42 років прямували на виїзд з України.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Під час проходження прикордонного контролю на обох чоловіків спрацювала база даних Інтерполу. За наявною інформацією, їх розшукували за злочини, вчинені на території Чехії: одного з них – за підозрою у шахрайстві, а його приятеля – у вчиненні крадіжки.

Про виявлення розшукуваних осіб прикордонники поінформували представників Укрбюро Інтерполу. Іноземців передали співробітникам Національної поліції для проведення подальших правових процедур.