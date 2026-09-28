Російські обстріли створюють для української економіки значні втрати через перебої з постачанням, експортом та зупинку підприємств.

Одна година простою бізнесу через російські обстріли може коштувати економіці України близько двох мільярдів гривень. Про це повідомив міністр економіки та довкілля Олександр Кравченко, пише Кореспондент.

За словами міністра, окремо оцінити вплив обстрілів на ВВП складно, оскільки атаки спричиняють перебої з постачанням та експортом, а також простої підприємств. Даних про кількість бізнесів, які після атак повністю припинили роботу або релокувалися, наразі немає.

Кравченко зазначив, що ситуація змінюється дуже швидко. За підсумками Форуму економічної стійкості Forbes Ukraine він також повідомив про перегляд прогнозу зростання ВВП України у 2026 році з 2,4% до приблизно 0,5-0,6%.

Найбільші надходження до економіки цього року забезпечив аграрний сектор, зокрема завдяки хорошому врожаю. Водночас ситуація може змінитися у разі системних атак на елеватори та іншу інфраструктуру.

Міністр наголосив, що удари по виробництву та інфраструктурі залишаються одним із факторів тиску на економіку. Водночас держава та бізнес мають шукати додаткові механізми підтримки напередодні складного опалювального сезону.