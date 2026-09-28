28 вересня 2026 року (із 06.30 по 16.30) ворог продовжує атакувати Україну ударними БпЛА типу “Shahed”, більшість із них – реактивні.

Станом на 16.30 зафіксовано понад 100 ударних безпілотників різних типів, значна частина – у напрямку м.Київ.

Наразі, протиповітряній обороні вдалося збити понад 40 реактивних БпЛА, але десятки дронів ще в повітрі!

Зафіксовано влучання ударних БпЛА по інфраструктурі, цивільних об’єктах та житлових будинках в різних регіонах країни.

Зокрема – влучання реактивних БпЛА противника по будівлі Національної академії наук та медичному центру “Добробут” у місті Київ.

Сили оборони продовжують відбивати повітряний напад противника! Висловлюємо співчуття родинам загиблих та постраждалим.