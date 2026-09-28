Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас заявила, що міністри оборони країн-членів ЄС не досягли згоди щодо виділення Україні додаткових партій ракет до систем протиповітряної оборони.

Про це вона сказала під час спілкування із журналістами після засідання Ради ЄС із питань закордонних справ у форматі оборони, пише «Суспільне».

«Що стосується (ракет — ред.) перехоплювачів, то, на жаль, сьогодні не було нових зобов’язань щодо їх надання», — поінформувала дипломатка», — зазначила вона.

За її словами, Євросоюз вже затвердив плани оборонних закупівель на суму 28,3 мільярда євро в межах 90-мільярдної позики для України. Зокрема, йдеться про закупівлю ракет-перехоплювачів для систем Patriot, які США ще мають виготовити.

Вона додала, що виробництво засобів ППО вимагає часу, а «Києву ракети до Patriot потрібні зараз».

«Один із варіантів: держави-члени ЄС та партнери постачають ракети Києву зі своїх запасів в обмін на подальше поповнення, що фінансуватиметься з кредиту на підтримку України», — наголосила Каллас.

Водночас міністри оборони Євросоюзу погодили розподіл 6,6 мільярда євро із Європейського фонду миру. Мільярд євро спрямують на підтримку України, ще частину коштів — на навчання українських військових у межах місії EUMAM Ukraine.

«Я обговорюю з державами-членами ЄС, як поповнити Європейський фонд миру новими коштами, зокрема після завершення поточного циклу фонду. Протиповітряна оборона залишається ключовим пріоритетом для України», — повідомила дипломатка.