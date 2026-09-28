У Миколаєві прагнуть зберегти пам’ять про Почесного громадянина Вадима Андрійовича Сердцева в історії міста. Багато років поспіль він за власним бажанням опікувався зеленими насадженнями Миколаєва та став відомим у кожному куточку міста завдяки своїй невтомній праці.

Міська рада має на меті належним чином вшанувати внесок Вадима Сердцева у розвиток та озеленення міста. Родичі миколаївця підтримують ідею присвоєння його імені одному зі скверів у Корабельному районі, де він проживав. Зокрема, вікна його будинку виходили безпосередньо на сквер «Вітовський», де він особисто саджав дерева та постійно доглядав за ними.

Водночас постає важливе топонімічне питання: сквер поруч із його будинком має назву «Вітовський», яка є історичною та значущою для цього району. Разом із тим неподалік розташований ще один сквер – «Зв’язку», який не має прив’язки до історичних назв чи постаті Вадима Сердцева.

Як повідомляє Миколаївська міськрада, місто хоче знайти рішення, яке задовольнить громаду, і пропонує жителям висловити свою думку під час електронного опитування. На вибір пропонується три варіанти:

Перейменувати сквер «Вітовський» (вул. Олега Кравця) у Корабельному районі на сквер імені В. А. Сердцева, враховуючи, що Вадим Сердцев проживав безпосередньо поруч із ним та брав активну участь у його озелененні.

Перейменувати сквер «Зв’язку» (просп. Богоявленський, між будинками № 316-320) на сквер імені В. А. Сердцева.

Перейменувати сквер «Вітовський» на сквер імені В. А. Сердцева, а назву скверу «Зв’язку» змінити на сквер «Вітовський», аби зберегти важливу історичну назву у місцевій топоніміці.

Опитування можна пройти за посиланням: https://surl.li/ghhysd.

Триватиме воно до 31 жовтня 2026 року.

Після завершення публічних консультацій усі отримані пропозиції та результати опитування будуть передані на розгляд комісії з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд на території м. Миколаєва.

Миколаївська міськрада запрошує миколаївців долучитися до опитування та допомогти обрати гідне рішення для вшанування пам’яті нашого земляка!

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві створили мурал на честь озеленювача Вадима Сердцева (ФОТО)