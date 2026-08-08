Нагадаємо, як повідомляло ІншеТВ, У Болгарії неподалік від міжнародного газопроводу вибухнув безпілотник

Міністерство оборони Болгарії опублікувало заяву щодо збитого безпілотника в районі Кардама.

«У зв’язку зі збитим безпілотником у районі колишнього прикордонного пункту Кардам, Міністерство оборони заявляє наступне – початковий аналіз останків показує, що, найімовірніше, це безпілотник-приманка майя. Цей тип безпілотника широко використовується українськими збройними силами.

BLITZ нагадує, що сьогодні прем’єр-міністр Румен Радев скликав позачергове засідання Ради безпеки Ради Міністрів. Він повідомив, що о 08:10 ранку неідентифікований безпілотник вторгся в повітряний простір Болгарії з Румунії та вибухнув. Це сталося в безпосередній близькості від компресорної станції, за 200 метрів від колишнього пункту пропуску між Болгарією та Румунією, за 200 метрів від нашої компресорної станції.

На місці події проводяться процесуальні та слідчі дії.

У МЗС України відреагували на вибух невідомого дрона у Болгарії

Речник МЗС Георгій Тихий заявив у коментарі журналістам, що Україна перебуває у тісному контакті з болгарською стороною та зʼясовує всі обставини інциденту.

– Точно можемо сказати, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії. Зʼясовуємо зараз всі обставини того, що сталося, та всі технічні факти.

Він наголосив, що першопричиною подібних інцидентів залишається російська війна проти України, яка створює загрози й для інших країн регіону.

Нагадаємо також, що, як повідомляло ІншеТВ, Ворог збирає наші вцілілі дрони і готує їх для провокацій в Європі, – Флеш