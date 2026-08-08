Державний департамент США погодив реекспорт масштабного пакета озброєння з Туреччини в Україну. Офіційне повідомлення для Конгресу США було опубліковано у Congressional Record 6 серпня 2026 року.
До запланованої закупівлі входять:
- 70 балістичних ракет M39 ATACMS (касетна версія з дальністю до 165 км).
- 12 реактивних систем залпового вогню M270 MLRS.
- 2524 некеровані снаряди M26 калібру 227 мм із касетною бойовою частиною.
- 47 000 касетних снарядів M509A1 калібру 203 мм для САУ 2С7 «Піон».
Туреччина передає ці системи у межах скорочення застарілих запасів задля фінансування власної модернізації. Постачання розпочнеться після завершення регламентного терміну розгляду документів Конгресом США.