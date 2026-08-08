Державний департамент США погодив реекспорт масштабного пакета озброєння з Туреччини в Україну. Офіційне повідомлення для Конгресу США було опубліковано у Congressional Record 6 серпня 2026 року.

До запланованої закупівлі входять:

70 балістичних ракет M39 ATACMS (касетна версія з дальністю до 165 км).

(касетна версія з дальністю до 165 км). 12 реактивних систем залпового вогню M270 MLRS .

. 2524 некеровані снаряди M26 калібру 227 мм із касетною бойовою частиною.

калібру 227 мм із касетною бойовою частиною. 47 000 касетних снарядів M509A1 калібру 203 мм для САУ 2С7 «Піон».

Туреччина передає ці системи у межах скорочення застарілих запасів задля фінансування власної модернізації. Постачання розпочнеться після завершення регламентного терміну розгляду документів Конгресом США.