Справу Петера Сійярто було передано зі Столичної слідчої прокуратури до Головного управління поліції Будапешта (BRFK) після того, як Іштван Теньї подав заяву про підозру у хабарництві. Оскільки Петер Сійярто більше не є членом парламенту, він не має імунітету. У разі визнання його винним, йому може загрожувати до трьох років позбавлення волі.

Про це пише Index.

Провадження проти Петера Сійярто, колишнього міністра закордонних справ і торгівлі, також триває в Комітеті національної безпеки Парламенту, де обговорюється ризик для національної безпеки, що виникає внаслідок його нової посади у китайського виробника автомобілів BYD.

Розпочато провадження за підозрою у хабарництві



Іштван Теньї у своїй заяві цитує прем’єр-міністра Петера Мад’яра, який після призначення Петера Сійярто сказав: «Компанія такого розміру найняла б таку людину, якби хотіла подякувати йому за допомогу, яку він надав як міністр. Укладання контракту з китайським світовим гігантом BYD рівнозначно вступу на службу до Комуністичної партії Китаю. Угорський патріотичний політик не може і не хотів би такого робити. Тим часом провідні політики партії «Фідес» один за одним залишають корабель, що тоне, а сьогодні вони також оголосили про створення нової партії», – пояснив тоді прем’єр-міністр.

Щодо призначення колишнього міністра закордонних справ до BYD, Петер Мад’яр заявив на брифінгу уряду 16 липня 2026 року: правила щодо конфлікту інтересів будуть продовжені, тому немає впевненості, що ця посада буде реалізована. Він сказав, що призначення Петера Сійярто китайською компанією було «занадто публічною» подякою за допомогу колишнього міністра у приведенні виробника автомобілів до Сегеда.

Іштван Теньї просив розслідувати справу, знайти можливого злочинця та встановити підозру у скоєнні злочину на основі відповідних положень.