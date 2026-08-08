Кінбурнський півострів опинився під повним вогневим контролем Збройних сил України, заявив в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» Денис Носіков.

За його словами, частини 337-го окремого штурмового полку РФ досі перебувають на косі, всього півострові є до 2,5 тисяч особового складу РФ. Туди російські війська підтягують свої резерви з Оріхівського й Мелітопольського напрямів. Носіков заявив, що незважаючи на втрати, російські війська намагаються втриматися на Кінбурнській косі.

За його словами, півострів має стратегічне значення для російської армії: звідти вони можуть обстрілювати південне узбережжя Миколаївщини, а ще це ключ до контролю над Дніпровсько-Бузьким лиманом. А для ЗСУ коса відкриває шлях на окуповану Херсонщину і Крим.

«Їм ніхто не дозволить відійти ні далі, ні праворуч, ні ліворуч. Це вихід на Херсонську область тощо. Там невелика відстань до Херсонської області та у напрямку Криму лише 40-50 кілометрів. І будь-які середні засоби БпЛА вже дістають. Це та ж сама логістика й окуповані території. Тобто вже за рахунок досить недорогих засобів БпЛА можна дуже серйозно працювати звідти. Тому, звісно, вони будуть тримати будь-якою ціною. Тому що це відкриває рух вперед і з Кримом історія дуже важка буде», – заявив командир оперативно-тактичного угруповання «Одеса» ЗСУ.

Носіков додав, що зараз російські підрозділи відійшли з займаних позицій вглиб Кінбурнського півострова через українські атаки.

«Вони намагаються користуватися будь-якою спробою, наприклад, погодних умов, позавчора трошки погода була і вони намагались вісім одиниць автомобільної техніки завезти і якось сховати, щось привезти, щоб хоч щось було. Всі вісім одиниць були знищені», – заявив офіцер.

За словами Носікова, через відсутність постачання боєприпасів, продовольства і палива ЗСУ фіксують спроби втечі російських військових із позицій.

«Там постійні випадки, що вони тікають звідти. Ми фіксуємо постійні випадки, масові теж. Коли не підвозяться боєприпаси, продукти, вода, коли постійно вогневе ураження, вони там з однієї нори перебігають на іншу, коли постійно гинуть, ті, кого вони поруч бачать, і так далі. І весь хаос, який відбувається в радіоефірі, ми ж все чуємо і бачимо. У зв’язку з тим, що постійно відбувається мінування логістичних шляхів, у тому числі і протипіхотними мінновибуховими засобами, кудись втекти теж не завжди виходить, тому це все така певна територія капкана. Майже постійна паніка, майже постійні команди сидіти і нікуди не бігти, тримати і так далі», – каже Денис Носіков.

Адміністративна межа ділить Кінбурнський півострів у Чорному морі між Херсонською і Миколаївською областями. На півострові всього чотири села: три належать до Миколаївщини (Покровка, Покровське та Василівка) і одне – до Херсонщини (Геройське). До повномасштабної війни тут проживало до тисячі людей, а основним джерелом прибутків був туризм, бо значна частина територій – заповідна.