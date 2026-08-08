За словами джерел, знайомих з цим питанням, Туреччина обмежує рух деяких комерційних суден у Чорному морі через зростання занепокоєння уряду щодо збільшення кількості російських та українських нападів на судна в цьому районі.

Про це пише Bloomberg.

Генеральний директорат з безпеки узбережжя повідомив кілька суден, що прямують до Новоросійська – ключового центру експорту нафти та зерна – що наразі не видає транзитних дозволів на такі рейси або потребує більше часу для розгляду заявок через протоку Дарданелли, повідомили джерела.

Влада не надала жодних пояснень щодо цього кроку, додали вони, попросивши не розголошувати їхнє ім’я, оскільки інформація не є публічною. Деяким суднам повідомили, що обмеження також поширюється на судна, що прямують до України, сказали джерела, які говорили на умовах анонімності.

Ця затримка фактично обмежує потік суден у Чорне море, де сплеск нападів на торгове судноплавство, включаючи судна, що належать Туреччині, викликав заклики Анкари до посилення безпеки.

Судна з іншими напрямками, схоже, не постраждали. Судна, що прямують до болгарських, румунських, грузинських та турецьких портів, продовжували рухатися на північ через Дарданелли в суботу, згідно з даними відстеження суден, зібраними Bloomberg.

Раніше цього тижня Міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що група його громадян отримала поранення після атак дронів на два судна, що належать Туреччині.

«Ми повторюємо наш заклик до всіх відповідних учасників, особливо до воюючих сторін, терміново вжити конкретних заходів для забезпечення безпеки навігації в Чорному морі», – йдеться у заяві Міністерства закордонних справ у вівторок, додавши, що ескалація матиме «багатогранні негативні наслідки», зокрема для продовольчої безпеки.

Минулого місяця турецьке судно також було атаковано поблизу нафтового терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську, що стало одним із низки ударів, які змусили об’єкт кілька разів зупиняти та відновлювати завантаження протягом останніх тижнів.

Останні затримки загрожують новими ускладненнями у світовій торгівлі в той час, коли потоки нафти вже значно порушені війною в Ірані та скороченням обсягів через Ормузьку протоку.

Посилення російських та українських атак викликало занепокоєння щодо поставок з зернового регіону Чорного моря, що сприяло зростанню цін на пшеницю до дворічного максимуму в липні.

Вузькі місця

Протоки Босфор і Дарданелли проходять через турецькі води, з’єднуючи Чорне море з Егейським, і є одними з найбільш інтенсивно використовуваних водних шляхів у світі.

За даними Міністерства транспорту та інфраструктури, у 2025 році через Босфор пройшло понад 40 000 суден.

Туреччина зобов’язана конвенцією 1936 року забезпечити свободу проходу торговельних суден через протоки, але також має право регулювати безпеку навігації.

Хоча член НАТО прагнув підтримувати зв’язки як з Україною, так і з Росією під час війни, конфлікт раніше порушував судноплавство через протоки.

У 2022 році Анкара вимагала від суден надання додаткових документів для підтвердження дійсності їхнього страхування після санкцій Європейського Союзу, які виключили деякі вантажі з покриття.