26 червня та в ніч на 27 червня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих цілей окупанта.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає Інше ТВ.

Так, у ніч на 27 червня підрозділами ракетних військ і артилерії ЗСУ було завдано удару по підприємству “Титан-Баррикады” у Волгограді (Волгоградська обл., рф), яке спеціалізується на виробництві артилерійських систем, спеціальної техніки та озброєння. Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

Довідково:

АО “ФНПЦ “Титан-Баррикады” – підприємство повного циклу (від проєктування до серійного виробництва), яке виробляє самохідні пускові установки та транспортно-заряджальні машини (ТЗМ) для оперативно-тактичного ракетного комплексу “Іскандер-М” – саме того комплексу, яким рф регулярно обстрілює українські міста.

Окрім цього, підприємство випускає пускові установки й наземні агрегати для стратегічних ракетних комплексів “Тополь-М” і “Ярс”, а також артилерійські гаубиці великого калібру (“Мста-Б”/”Мста-С”).

З лютого 2024 року перебуває під санкціями ЄС, а згодом – США, Швейцарії, Японії, Австралії, Нової Зеландії та України.

Також Сили оборони України уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцирь-С1” у Феодосії та автомобільний пором “Петропавловськ” у районі Керчі. Пором використовується противником для забезпечення військової логістики російської окупаційної армії у південних регіонах України. Результати ураження уточнюються.

Окрім того, уражено пункти управління окупантів у районі Лиману Першого Харківської області та Ленінського Білгородської області (рф), а також два пункти управління БпЛА противника у Луговому та Кам’янському Запорізької області.

Як повідомляло Інше ТВ, СБУ вдруге за цей місяць уразила нафтоперекачувальну станцію «Второво», яка забезпечує пальним москву.

Також повідомлялося Зеленський підтвердив удар «Фламінго» по російському заводу «Титан-Барикади» у Волгограді: «Це справедлива ціль для наших далекобійних санкцій» (ВІДЕО)