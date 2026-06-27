Виконуючи поставлені Президентом України Володимиром Зеленським завдання в межах 40-денної операції впливу на рф, воїни «Альфи» СБУ завдали успішних ударів по лінійно-виробничо-диспетчерській станції «Второво» у Володимирській області рф.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Інше ТВ.

Ця станція входить до структури АТ «Транснефть-Верхняя Волга» та є ключовим логістичним вузлом для перекачування світлих нафтопродуктів до експортних портів і внутрішніх споживачів. Через неї здійснюється транспортування дизельного пального до московського кільцевого нафтопродуктопроводу, а звідти — на великі нафтобази навколо москви. Також станція забезпечує постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря.

За попередньою інформацією, безпілотники СБУ влучили в технічні будівлі об’єкта, після чого відбулася детонація.

Попередня атака безпілотників СБУ на «Второво» відбулася 10 червня цього року.

«СБУ й надалі проводитиме спецоперації на стратегічних об’єктах рф, що забезпечують функціонування її воєнної економіки. Ворог повинен відчути наслідки своєї агресії не лише на полі бою, а й у власному бюджеті, логістиці та експортних доходах. Кожен уражений об’єкт — це зменшення ресурсів для ведення війни та вища ціна, яку кремль змушений платити за продовження агресії», – зазначають в СБУ.

Як повідомляло Інше ТВ, СБУ в Керчі уразила 2 судна і пором на суднобудівному заводі