У Венесуелі зросла кількість жертв після подвійного землетрусу. За інформацією влади країни, загинули вже 920 людей, ще 3360 осіб отримали поранення.

Про оновлені дані повідомив президент Національної асамблеї Венесуели Хорхе Родрігес, передає ua.news.

За його словами, пошуково-рятувальна операція триває без перерви. «Щонайменше 172 людини досі залишаються заблокованими під завалами», — повідомив Родрігес.

Стихія завдала масштабних руйнувань. Пошкоджені щонайменше 383 житлові будинки, 13 лікарень, 25 торговельних центрів і понад 1000 інших будівель та споруд. Найбільше постраждав регіон Ла-Гуйра. Через складну ситуацію влада закликала людей тимчасово не їхати до цієї місцевості, щоб не заважати роботі екстрених служб. «Ми вдячні за неймовірне бажання допомогти, але на дорогах, якими перевозять поранених, виникають затори. Найкращий спосіб допомогти — звільнити дороги, аби медики мали змогу перевозити постраждалих, а рятувальники проводили свою роботу ефективніше», — наголосив президент Національної асамблеї.

На місці трагедії продовжують працювати рятувальники, медики та військові. Вони розбирають завали, евакуюють постраждалих і шукають людей, які можуть залишатися під уламками будівель. Влада попереджає, що кількість жертв може зрости, адже пошукові роботи ще не завершені, а частина зниклих безвісти досі не знайдена. Також триває оцінка масштабів руйнувань та збитків, завданих одним із найсильніших землетрусів, які останнім часом пережила країна. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляло Інше ТВ, Венесуелу ввечері 24 червня вразили два потужних землетруси магнітудою 7,2 і 7,5 з інтервалом менше хвилини