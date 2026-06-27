26 червня та в ніч проти 27-го на території Миколаївської області зареєстровано 24 пожежі різного характеру, одна з яких виникла внаслідок бойових дій.

Зокрема, в Куцурубській громаді через ворожий удар зайнялось поле з пшеницею та суха трава на відкритій території. Площа пожежі склала 10 га. Постраждалих немає.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

У Вознесенському районі рятувальники двічі виїжджали на ліквідації пожеж. На території приватних домоволодінь горіли господарча споруда та сінник з соломою в тюках площею 10 кв. м та 20 кв. м.

У м. Миколаєві вогнеборці загасили пожежу дачного будинку та пожежу однокімнатної квартири в п’ятиповерхівці. Площа кожної склала 20 кв. м.

Ще 15 пожеж зареєстровано в екосистемах області. Горіли поля з пшеницею на корені, суха трава, чагарники та сміття на відкритих територіях Миколаївського, Вознесенського та Баштанського районів. Загальна площа пожеж перевищила 86 гектарів.

До ліквідації всіх пожеж залучались 86 рятувальників, 23 одиниці техніки. Допомогу надавали підрозділи місцевої пожежної охорони «Пересадівка», «Мостове», «Коблево» та «Шевченкове».

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині за добу гасили 24 пожежі, 2 – через бойові дії