Цифрова платформа «Додому», розроблена для українців за кордоном, які розглядають можливість повернення до України, розпочала роботу у тестовому режимі.

Про це розповіла заступниця Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України з питань європейської інтеграції Ілона Гавронська на полях Конференції з питань відновлення України (URC 2026), що проходить у Ґданську, повідомляється на сайті Міністерства.

Платформа покликана допомогти українцям отримати актуальну інформацію про те, які кроки потрібно зробити, щоб підготуватися до повернення, які можливості є в Україні, а також сформувати персональний план повернення. «Додому» об’єднує інформацію про громади, сервіси, можливості працевлаштування, навчання, соціальну підтримку в Україні та інші інструменти, необхідні для ухвалення поінформованих рішень щодо повернення та реінтеграції. Також платформа містить інформацію про осередки за кордоном, де можна знайти підтримку у прийнятті рішення про повернення – Центри єдності та організації, які входять у Мережу єдності.

Платформа містить окремий блок із «візитівками» громад, готових приймати та підтримувати людей у процесі реінтеграції. Тут можна знайти інформацію про місцеві послуги, інфраструктуру, можливості та контакти. Наповнення цього блоку відбувається, зокрема, у партнерстві з Асоціацією міст України. Наразі до платформи долучилося вже понад 100 громад.

Платформа працює у тестовому режимі та доступна за посиланням: https://dodomu.unity.gov.ua/

Як повідомляло Інше ТВ, Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік – тепер рішення за Єврорадою