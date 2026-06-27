Кожен російський оборонний об’єкт, який працює на війну проти України, – це справедлива ціль для наших далекобійних санкцій.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, передає Інше ТВ.

«Сьогодні вночі ракети FP-5 «Фламінго» успішно уразили підприємство «Титан-Барикади» у Волгограді. Це великий промисловий комплекс, де ворог виготовляє артилерійські системи та спеціальну військову техніку, зокрема елементи пускових ракетних установок для ударів по наших людях. Зафіксовано влучання з подальшою пожежею на території заводу. Дякую воїнам наших Сил оборони за точність.

Географія українських далекобійних санкцій постійно розширюється. І саме наш тиск щодня закладає основу для того, щоб зрештою гідний мир був. Я вдячний кожному українському інженеру та воїну, які забезпечують нашу далекобійність. Слава Україні!» – йдеться в повідомленні Президента.

Як повідомляло Інше ТВ, У Волгограді ракети влучили у завод, що виробляє пускові та компоненти для “Іскандерів”, “Тополь” та ін. (ВІДЕО)