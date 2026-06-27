Цього тижня Президент України Володимир Зеленський змінив керівництво Заводської селищної військової адміністрації Миколаївського району Миколаївської області.

Так, 23 червня своїм Розпорядженням №68/2026-рп він звільнив з посади начальника Заводської селищної військової адміністрації Миколаївського району Миколаївської області Максима Коровая і в той же день Розпорядженням №69/2026-рп призначив на цю посаду Романа Возняка.

Донедавна Роман Возняк очолював Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.