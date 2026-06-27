Естонія внесе додаткові 125 тисяч євро до Фонду підтримки енергетики України, завдяки чому загальний обсяг допомоги від країни становить вже 2,75 млн євро.

Про це інформує МЗС Естонії у соцмережі X, передає Мind.

«Естонія додатково вносить 125 000 євро до Фонду енергетичної підтримки України, що доводить нашу загальну підтримку до 2,75 мільйона євро», – йдеться у дописі.

У міністерстві наголосили на важливості зміцнювати захист енергетичних об’єктів на тлі нових ударів рф.

«Оскільки росія посилює свої удари по енергетичній інфраструктурі України, посилення захисту енергетичних об’єктів та підвищення стійкості постачання є надзвичайно важливим», – зазначили естонські дипломати.

У МЗС підкреслили, що Естонія послідовно підтримує енергетичну галузь України, надавши понад 3 мільйони євро у вигляді пожертвувань, обладнання та технічної допомоги для підтримки роботи критично важливих систем.

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