Президент Александр Стубб підписав зміни до законодавства про ядерну енергетику, які дозволяють ввезення та транзит ядерної зброї територією країни. Нові норми набудуть чинності з 1 липня.

Така інформація з’явилась на сайті парламенту Фінляндії, передає «Слово і Діло».

Як повідомляється, відповідне рішення ухвалили після внесення змін до закону, що діяв із 1987 року та повністю забороняв імпорт, зберігання, виробництво та розміщення ядерних вибухових пристроїв на території Фінляндії.

Ініціативу розглядали у парламенті Фінляндії навесні 2026 року. За документ проголосували 125 депутатів, тоді як 61 виступив проти.

Міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що країна й надалі дотримуватиметься Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, попри зміни у внутрішньому законодавстві.

Уряд Фінляндії наголосив, що нові правила спрямовані на посилення обороноздатності країни в умовах зростання безпекових ризиків і нестабільної міжнародної ситуації. Водночас офіційно підкреслюється, що розміщення ядерної зброї на території держави не планується.

Зміни також наближають фінське законодавство до стандартів країн НАТО, до якого Фінляндія приєдналася у 2023 році після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

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