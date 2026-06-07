Україна поінформувала МАГАТЕ про атаку безпілотника на центральний склад відпрацьованого ядерного палива, розташований у Чорнобильській зоні відчуження, і там дуже стурбовані.

“Удар завдав значної шкоди будівлі прийому палива на об’єкті — зокрема фасаду, вікнам та дверям — а також ударна хвиля від вибуху зачепила сусідні будівлі. За даними України, рівні радіації на об’єкті залишаються в межах встановлених норм.

Команда МАГАТЕ на Чорнобильському майданчику найближчим часом відвідає об’єкт для оцінки наслідків.

Генеральний директор Рафаель Гроссі зазначає, що цей інцидент викликає глибоке занепокоєння, оскільки стався на об’єкті, де зберігаються великі обсяги ядерного матеріалу, що знаходиться у сховищі лише за кілька метрів від будівлі, яка зазнала удару.

Напади на ядерні об’єкти є абсолютно неприйнятними та прямо суперечать ключовим принципам ядерної безпеки, зокрема семи незамінним засадам ядерної безпеки та фізичної охорони під час військового конфлікту”, — йдеться у заяві.

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