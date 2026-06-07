Внаслідок удару БПЛА пошкоджено будівлю ЦСВЯП, але радіаційний стан у нормі. Про це повідомили у Енергоатомі.

7 червня 2026 року о 02:10 внаслідок влучання ворожого безпілотного літального апарата на майданчику Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) було частково зруйновано будівлю приймання контейнерів (відпрацьоване ядерне паливо в ній не зберігалося).

Осередок займання площею 40 кв. м оперативно локалізовано та повністю ліквідовано.

Постраждалих серед персоналу немає.

Радіаційний стан на майданчику ЦСВЯП залишається в межах норми.

Черговий удар по об’єкту ядерної інфраструктури вкотре продемонстрував усьому світу справжнє обличчя кремлівського режиму, який свідомо створює загрози ядерній та радіаційній безпеці. росія продовжує діяти як держава-терорист і ядерний терорист, нехтуючи міжнародним правом та безпекою мільйонів людей.

АТ «НАЕК «Енергоатом» продовжує безперервний моніторинг ситуації та повноцінно взаємодіє з усіма відповідальними державними службами.