Сусіди курять на балконі, дим потрапляє в квартиру – ця ситуація знайома багатьом мешканцям багатоквартирних будинків.

Вона нерідко стає причиною суперечок і невдоволення, особливо коли запах і дим проникають у житлові приміщення та заважають нормальному життю.

Чи дозволено куріння на балконі згідно із законом і що робити в цій ситуації, пояснила для УНІАН адвокатка Ольга Брус.

Сусіди курять на балконі – чи дозволено це законом

Як розповіла в коментарі УНІАН адвокатка ОА EvrikaLaw Ольга Брус, в Україні діє заборона на куріння в місцях загального користування, наприклад, на балконах у під’їздах. Але якщо сусіди збоку або сусіди знизу курять на балконі, який є частиною квартири, то це – приватна власність. І немає законодавчої норми, яка б забороняла куріння у власному житлі. У цьому й полягає основна проблема в принципі.

Сусіди курять на балконі, дим потрапляє у квартиру – що робити

Спочатку, радить адвокатка, варто спробувати провести мирні переговори – пояснити, що в вашу квартиру потрапляє дим, і попросити їх змінити місце для куріння:

Сусідам, які палять, можна сказати, що приватна власність надає не тільки права, а й обов’язки, і люди не можуть користуватися житлом так, щоб порушувати ваше право. Тобто особа повинна користуватися приватною власністю так, щоб це не створювало перешкод для інших.

Експертка зазначає: у Конституції (стаття 50) зазначено, що кожен має право на безпечне для життя та здоров’я навколишнє середовище та на відшкодування шкоди, заподіяної порушенням цього права.

“Тобто я маю право дихати звичайним повітрям, а не димом, який створює сусід, що курить. У свою чергу курець може сказати, що він має право робити все, що хоче, у своєму житлі. І в цьому й полягає основна проблема конфлікту”, – каже фахівчиня.

Що робити, якщо сусіди курять на балконі та ігнорують прохання – куди звертатися

Адвокатка дала кілька порад, що робити у випадку, якщо сусіди – затяті курці і не хочуть домовитися по-доброму.

Звернутися до поліції

Правоохоронні органи можуть виписати штраф тільки в разі куріння в місцях загального користування (ст. 175-1 КоАП, при першому порушенні – попередження або штраф у розмірі від 51 до 170 гривень). У разі, якщо людина курить у себе на балконі, її не можуть оштрафувати. Однак правоохоронців все-таки варто викликати – вони можуть провести профілактичну бесіду, і це іноді спрацьовує з курцями.

Звернутися до ДСНС

При зверненні до ДСНС можна послатися на те, що курці створюють пожежонебезпечну ситуацію – викидають через балкон недопалки або зберігають їх на балконі в банці, і підвести ситуацію під порушення правил пожежної безпеки.

Звернутися до суду

Крайній варіант – судовий порядок. Можна домагатися усунення порушень права користування житлом, тому що куріння сусіда заважає вам користуватися вашим житлом, шляхом заборони куріння на балконі та відшкодування шкоди (можна і матеріальної, і моральної, і шкоди здоров’ю). Людям з астмою дим від сигарет шкідливіший, ніж іншим. Хоча загалом шкода пасивного куріння загальновідома.

“До суду потрібно надавати докази. Бажано відразу робити фото- та відеофіксацію і залучити представників керуючої компанії або ОСББ, – радить юристка. – Якщо куріння заважає не тільки вам, але й іншим мешканцям, можна скласти колективний акт, щоб зафіксувати цей факт. Документ є фіксацією порушення вашого права і в подальшому допоможе підтвердити цей факт у суді”.

Звичайно, особа також повинна посилатися на те, що вона має право користуватися своїм житлом так, щоб їй ніхто не заважав (стаття 391 Цивільного кодексу України). За словами експерта, є багато рішень, у яких суди ставали на бік позивачів і змушували злісних курців припиняти порушувати права сусідів.

“Якщо людина займається у себе вдома своїми справами і нікому не заважає, її ніхто не обмежує. Але якщо її дії шкодять комусь іншому, тоді можливі наслідки. Це те саме, що після 23:00 не вмикати голосно музику, щоб не заважати іншим також користуватися своєю власністю”, – підсумувала адвокатка.