Готівковий обмін валюти здається простою справою, але на практиці може стати справжнім випробуванням. В Україні існують чіткі вимоги до стану доларових купюр, і не всі банкноти можуть пройти «відбір» в банках та обмінниках небанківських фінустанов. Які є купюри доларів, та які з них можуть викликати проблеми при обміні? Чому одні банкноти приймають без питань, а інші викликають підозри у касирів?

Про це пише Unex Bank.

Які долари не приймають банки та обмінники

Плануючи обмін доларів США в Україні, важливо знати, які банкноти можуть бути неприйняті в банках та обмінниках небанківських фінустанов. Згідно з чинним законодавством, фінансові установи мусять приймати всі доларові банкноти, випущені після 1914 року без ознак значної зношенності та за відсутності значних пошкоджень.

Однак існують випадки, коли обмін може бути ускладнений або навіть неможливий. До таких ситуацій належать:

Пошкоджені долари. Банкноти, які мають значні пошкодження, такі як розриви, зміна первісного кольору, відсутність частини купюри, значні забруднення або пошкодження захисних елементів, можуть бути відхилені. Такі купюри вважаються непридатними для обігу. Долари, які вийшли з обігу. Всі долари, випущені після 1914 року, є дійсними, попередні ж випуски вже виведені з обігу, тож не приймаються фінустановами, про що Національний банк зазначав у своїх офіційних роз’ясненнях з цього приводу. Тож касир відмовить у обміні застарілої готівки (емітованої до 1914 року)

Якщо касир визначить вашу банкноту як сумнівну, тобто припустить можливість її підробки, то має відправити її на експертизу. На перевірку справжності. Обмін відбудеться лише за умови, якщо в ході експертизи буде доведено, що це не фальшивка, а справжня купюра. Підробку ж банк обов’язково вилучить і повідомить про неї клієнта та правоохоронні органів.

У разі наявності пошкоджених банкнот банки можуть запропонувати послугу інкасо — приймання банкноти, які виведені з обігу в країнах, що їх випустили, або які значно пошкоджені. Обмінюють ці купюри також на іноземні купюри, тобто умовні пошкоджені 100 доларів на непошкоджені 100 доларів. За приймання на інкасо банкнот клієнт зазвичай сплачує комісійну винагороду в національній валюті згідно затверджених тарифів. Ця процедура може зайняти тривалий час. Прийняття купюр іноземної валюти на інкасо — послуга, яку фінустанова може, але не зобов’язана, надавати. Для отримання інформації про надання цієї послуги необхідно звернутися до Національного Банку або на офіційні сайти уповноважених установ, які її виконують.

Щоб уникнути неприємностей під час обміну, варто перевіряти стан доларових банкнот та за можливості уникати приймання купюр зі значними пошкодженнями або сумнівного походження.

Якого року долари не приймають в Україні

Попри те, що всі банкноти долара США, випущені після 1914 року, офіційно залишаються законним платіжним засобом, українські банки та обмінники часто відмовляються приймати певні серії. Особливо це стосується доларів 1996 року, 2003 та 2006. Чому так відбувається? Чи дійсні 100 доларів 1996 року? Чи дійсні 100 доларів 2003 року? Та як діяти, якщо вам відмовляють у прийомі таких купюр?

Що каже закон?

Згідно з постановою Національного банку України №1 від 2 січня 2019 року, фінансові установи мусять приймати всі чинні доларові банкноти, випущені після 1914 року, якщо вони не пошкоджені та не є підробками. Відмова у прийомі таких купюр є порушенням правил обміну.

Чи приймають долари 1996, 2003, 2006 року?

Найчастіше проблеми виникають з обігом банкнот номіналом 100 доларів старих серій. Основні причини небажання приймати такі банкноти:

Застарілі захисні елементи. Долари 2003 року та 2006 року не мають сучасних технологій захисту, таких як 3D-стрічка або покращена водяна мітка, що робить їх вразливішими до підробок. Низький попит. В обігу переважають новіші випуски, тож обмінники можуть відмовлятися приймати старі банкноти через труднощі з їхньою подальшою реалізацією.

Долларові банкноти так званого «старого зразка» приймаються банками згідно встановлених Правил Національного Банку.

Які банкноти вважаються пошкодженими?

До пошкоджених та непридатних для обміну належать такі купюри, які можуть бути прийняті в рамках операції інкасо за поточною комісією для цієї послуги, розмір якої має вказуватися в тарифах Банку:

порвані чи порізані;

обпалені, трухлі, гнилі (наприклад, через контакт з рідиною, хімікатами або вологою);

з пошкодженням елементів дизайну та захисту (відсутність портрета, захисної стрічки, номіналу);

зі зміною кольору паперу чи зображень;

із сильними забрудненнями, що покривають половину поверхні банкноти (включаючи ті, що помітні під ультрафіолетом).

Отже, згідно із законодавством, Банки України можуть відмовити в обміні іноземної валюти лише у двох випадках:

якщо банкнота підроблена. У такому разі її вилучають та направляють на експертизу до НБУ;

якщо банкнота серйозно пошкоджена або сильно зношена.

Що робити, якщо тобі було відмовлено у прийнятті старих та пошкоджених доларів

Якщо тобі відмовили в обміні доларів 2006 року або 1996 та 2003, спробуй такі варіанти:

Звернися до банківської установи. Банки ретельніше ставляться до виконання вимог НБУ та приймають так звані «старі купюри». Якщо поряд немає банківського відділення, то пошукай інші обмінники фінансових компаній, які можуть працювати зі старими серіями. Скористайся у банку послугою інкасо. Вона дозволяє відправити купюри в іноземний банк для подальшого обміну, хоча це потребує часу та додаткових витрат. Використай долари за кордоном. У США та інших країнах старі банкноти приймаються без обмежень.

Де на доларах вказано рік випуску?

Щоб перевірити, до якої серії належить твоя банкнота, зверни увагу на рік випуску. Він зазначений у нижній частині лицьового боку купюри, поряд із підписом міністра фінансів США. Якщо ти маєш банкноти старих серій, заздалегідь перевір можливість їхнього обміну.

Отже, чи дійсні долари 2006 року в Україні? Так, вони офіційно залишаються законним засобом платежу, але через політику деяких обмінників можуть викликати труднощі під час обміну. Якщо у тебе є такі банкноти, дій за наведеними вище рекомендаціями.

Чому долари не приймають?

Причина може бути у стані самої банкноти. Чи можна здати пошкоджені долари? Де обміняти зношені долари? Та який банк приймає пошкоджені долари? Ці питання особливо актуальні для тих, хто зберігає заощадження у інвалюті.

Щоб уникнути відмови, ознайомся з основними показниками, за якими банкноту можуть не прийняти, або запропонувати прийняття на інкасо.

Сильні механічні пошкодження

Якщо купюра порвана, має дірки або склеєна скотчем, велика ймовірність, що її не приймуть. Особливо це стосується розривів, які зачіпають серійний номер або ключові елементи захисту.

Помітні забруднення або плями

Купюри, які мають сліди фарби, олії, чорнила чи інших рідин, можуть вважатися пошкодженими та бути непридатними для обміну. Згідно правил НБУ, кількість плям не має перевищувати трьох штук, а діаметр кожної не може бути більшим за 5 мм.

Зношений вигляд

Дуже старі та зношені долари з потертими краями, вигорілими або стертими зображеннями викликають підозри та можуть бути відхилені. Деякі пункти обміну неохоче працюють із купюрами, які довгий час були в активному обігу.

Надписи або сторонні позначки

Якщо на банкноті є рукописні записи, штампи або відбитки печаток, її можуть відмовитися приймати. Навіть невеликі позначки можуть викликати сумніви у касира. Водночас купюру все ж мають прийняти, коли загальна площа відбитків штампів/печаток, написи, уключаючи видимі в ультрафіолетових променях, не перевищує 200 мм2, якщо вони не викликають суттєвих сумнівів придатності.

Складки та перегини

Глибокі заломи або сліди багаторазового згинання можуть пошкодити структуру купюри, що вплине на її сприйняття, як платіжного засобу.

Відсутність фрагментів купюри

Якщо у банкноти немає частини, навіть якщо це маленький шматок, її можуть вважати непридатною. Деякі пункти обміну приймають такі банкноти, але лише за умови, що збережено понад 75% її площі.

Застарілі серії або банкноти з низькою ліквідністю

Банки та небанківські фінансові установи із відповідною ліцензією мусять приймати справжні та непошкоджені долари, випущені після 1914 року й дотепер, навіть якщо вони їм не подобаються. На цьому в офіційних роз’ясненнях наголошує Національний банк. На цьому слід наголосити в касі, та якщо це не допоможе, то можна подати відповідну скаргу НБУ із описом ситуації. Навідуватися в Нацбанк для цього не потрібно, скаргу можна подати на його офіційному сайті.

Якщо пункт обміну не приймає пошкоджені долари, відправ їх за допомогою банку на обмін через інкасо — офіційну процедуру передачі валютних банкнот до іноземної банківської установи. Ось як це зробити:

Звернись до банку, який надає послугу інкасо. Зазвичай це великі банки, які обслуговують населення. Передай банкноти для експертизи. Банк оцінить їхній стан та визначить, чи можна відправити їх на обмін. Оплати комісію. Зазвичай ця послуга не є безплатною. Вартість може змінюватися залежно від банку та кількості купюр. Очікуй рішення. Процедура триває від кількох тижнів до кількох місяців, оскільки банкноти надсилаються за кордон для перевірки та обміну. Отримай нові купюри або відмову. Якщо іноземний банк підтвердить автентичність та платоспроможність банкнот, ти отримаєш їхній еквівалент у нових купюрах або у вигляді безготівкового зарахування. Якщо ж банк вважатиме банкноти непридатними для обігу, їх можуть повернути без заміни.

Тож якщо у тебе є пошкоджені долари, і обмінники відмовляються їх приймати, заздалегідь дізнайся, який банк приймає такі банкноти або де обміняти їх через процедуру інкасо. Це дозволить гарантувати, що ти зможеш використати свою валюту без зайвих проблем.