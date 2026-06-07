Український омбудсмен Дмитро Лубінець зустрівся із новою уповноваженою РФ з прав людини Яною Лантратовою, яка запевнила, що російська сторона готова невідкладно розпочати моніторингові візити в місця утримання українських полонених, де, за даними України, найгірша ситуація з умовами.

Лубінець розповів усі деталі зустрічі. Спочатку з Латнратовою вони поспілкувалися віч-на-віч протягом пів години. Потім командами по троє людей говорили 2 години. Домовилися, що двосторонні відносини починають з чистого аркуша.

За його словами, продовжаться позитивні напрацювання, започатковані за співпраці з попередницею Лантратової, Тетяни Москалькової. А саме – передання українцям у полоні листів, пакунків, відвідування полонених.

“Я передав список з назвами місць, виправних колоній СІЗО, де, за нашою інформацією, найгірша ситуація з правами наших українських військовополонених. І я отримав попереднє завірення, що вони готові максимально швидко розпочати моніторингові візити з інформуванням нас, що вони там побачать”, – наголосив Лубінець.

Він також запропонував Лантратовій допустити до місць утримання українських військовополонених представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Крім того, подав ідею, щоб у РФ проводили моніторинг українських військовополонених за участю омбудсманів іноземних країн.

Лубінець каже, що вже має перелік своїх колег, які готові створити невеличку моніторингову місію і приїхати в РФ, якщо росіяни допустять їх до українських громадян. Тоді Київ зі свого боку так само допустить цю групу іноземців і до російських військовополонених.

Також РФ погодилася провести верифікацію всіх утримуваних на російській територій військовополонених і цивільних заручників – як захоплених з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, так і тих, хто потрапив у полон ще в період 2014-2022 років.

Окремо обговорювали верифікацію людей, які мають статус зниклих безвісти.

“Це означає, що ми зможемо отримати офіційну відповідь з російської сторони: верифікований, де перебуває, який стан і які перспективи щодо повернення”, – уточнив посадовець.

Він наголосив російській омбудсманці, щоб Росія офіційно відповідала і про відсутність інформації про людину. Бо бували випадки, коли Київ надсилав запити в Москву і просто не отримував відповіді: “То ми не розуміємо, як це сприймати. Чи ви його знайшли і нам просто не повідомляєте, чи не можете знайти”, – каже уповноважений.

-З найважливішого: ми запропонували залучити МКЧХ та Омбудсманів іноземних країн, аби вони могли особисто відвідувати місця утримання наших військовополонених і незаконно утримуваних цивільних. Окрім цього, через відсутність дипломатичних відносин, домовилися напряму обмінюватися офіційними довідками — це дозволить швидше вирішувати цивільно-правові питання наших громадян.