Протиракети до Patriot не можуть бути панацеєю, бо навіть якщо США будуть передавати всі вироблені PAC 3 MSE їх не вистачить, а тому потрібні ще й інші засоби.

Про це пише Defense Express.

Виробництво балістичних, аеробалістичних та гіперзвукових ракет у РФ вже доволі сильно обігнало виробництво ракет до зенітного ракетного комплексу Patriot. Про це свідчать дані Головного управління розвідки міноборони України.

Зокрема видання УП, поширило відповідь ГУР МОУ на запит щодо оцінки виробництва ракетного озброєння у РФ. Але попри те, що ця інформація могла сприйнятися, як стрімке збільшення виробництво, це не так, бо місяць тому ці самі цифри від ГУР МОУ опублікувало видання NV.

Загалом за даними українських розвідників, якщо брати до уваги лише ті ракети, для перехоплення яких необхідний Patriot, щомісяця:

Балістичні 9М723 до ОТРК “Искандер-М”: 60 одиниць

Балістичні РМ-48У для ЗРК С-300/400: 40 одиниць

Аеробалістичні Х-47М2 “Кинжал”: 10 одиниць

Гіперзвукові “Циркон”: до 3 одиниць

Загалом до 113 балістичних, аеробалістичних та гіперзвукових ракет щомісяця. Водночас за весь 2025 рік у США компанія Lockheed Martin виробила 620 протиракет PAC 3 MSE. Це по 51-52 ракет на місяць.

Враховуючи заплановане прискорення темпів виробництва, можливо у цьому році буде вироблено 700-750 одиниць цих протибалістичних ракет. Тобто у середньомісячному темпі 58-63 одиниць на місяць.

MSE PAC-3

Тобто якщо Вашингтон кардинально змінить свою політику та направить всі вироблені ракети до України, то їх вже не вистачає. Навіть при використанні у пропорції 1:1, як зараз роблять Повітряні сили, попри штатну витрату від двох протиракет на одну ціль.

Водночас реальні постачання до України протиракет до Patriot й так ускладнене, бо США мають бажання поповнити власні запаси після війни з Іраном, під час якої витратили, за оцінками, від 45% до 61% запасів цих ракет. Аналогічне бажання мають й Бахрейн, Кувейт, Катар, ОАЕ та Саудівська Аравія, які також відстріляли, за оцінками, кілька тисяч протиракет до Patriot.

Саме тому лише протиракети не можуть бути відповіддю на балістичну загрозу з боку РФ. Без ударів по самих пускових, по складах з ракетами, по їх виробництву будь-яка протиракетна оборона не справиться з такою загрозою.

З боку Defense Express закликаємо доєднатися до збору на те, що працює: “Єдинозбір” від “Фонду Притули” на дрони-перехоплювачі.