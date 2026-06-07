Вчора у селі Виженка Вижницької територіальної громади стався нещасний випадок. Під час перебування на екскурсії група дітей одночасно вийшла на дерев’яний міст через річку. Конструкція не витримала навантаження та зруйнувалася. Внаслідок події кількох дітей було доставлено до медичного закладу з травмами різного ступеня, наразі їх госпіталізовано. Рятувальники на місце події не залучались, повідомили у ДСНС Чернівецької області.

За даними прокуратури, 55 вихованців спортивної школи з Харківщини відпочивали у селі Виженка. Під час фотографування на мосту конструкція раптово не витримала навантаження та обвалилася.

Рятувальники Буковини закликають дорослих, керівників груп та батьків постійно нагадувати дітям правила безпечної поведінки:

не створюйте надмірного навантаження на мости та інші споруди;

дотримуйтеся попереджувальних знаків і обмежень;

не штовхайтеся та не скупчуйтеся в одному місці;

під час екскурсій та відпочинку виконуйте вказівки супроводжуючих осіб;

завжди оцінюйте можливі ризики перед тим, як зробити фото чи відео в незвичних локаціях.