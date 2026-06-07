У рамках звіту Реєстру конвенційних озброєнь ООН (UNROCA) за 2025 рік Сполучене Королівство оприлюднило дані про передачу Україні широкого спектру озброєнь та техніки. Це один із найбільших пакетів серед усіх задекларованих одержувачів у звіті, передає zn.ua.

Броньована техніка та танки:

🔹 Шість танків T-72 MBT.

🔹 50 всюдиходів Warthog ATV та 2 Warthog Recovery ATV.

🔹 53 бронемашини Huskey.

🔹 46 броньованих машин Roshel Senator BFA.

🔹 20 бронетранспортерів M113A1B.

🔹 Сім машин Mastiff.

🔹 Один бронетранспортер FV432, один Spartan Mk.2, один CVr-T Sultan, один Pinzgauer Vector 718 6×6.

🔹 Численні автомобілі підтримки: Foden DROPS, Leyland DROPS, Land Rover Snatch PPV, MAN HX60, MAN Cat 1, JCB 4VC Backhoe, JCB 3cx, Volvo F12, Oshkosh M1070F HET та інші.

Артилерія:

🔹 Шість самохідних гаубиць AS90.

Військово-морські засоби:

🔹 60 бойових морських суден (Combat Naval Vessels).

🔹 20 човнів Avon W525 Dive Boats.

🔹 30 надувних човнів IRC Mk.3.

Ракети та ракетні пускові установки:

🔹 5 000 ракет класу «повітря — земля» (Air-to-surface missiles).

Безпілотні літальні апарати:

🔹 12 565 безпілотних літальних апаратів.

🔹 12 000 ударних безпілотників з нерухомим крилом.

🔹 50 баражуючих боєприпасів Altius 600M.

🔹 172 350 ударних безпілотників роторного типу.

Стрілецька зброя та легке озброєння:

🔹 1 980 пістолетів.

🔹 750 штурмових гвинтівок.

🔹 П’ять снайперських гвинтівок.

🔹 100 спортивних гвинтівок, 2 772 рушниці.

🔹 60 кулеметів.

🔹 100 ручних кулеметів + кілька сотень кулеметів загального призначення (GPMG).

🔹 1 900 важких кулеметів.

🔹 Артилерія малого калібру (нижче 75 мм) — одна одиниця.

Усього Велика Британія задекларувала передачу Україні понад 200 000 одиниць озброєнь та техніки різних категорій, що робить Лондон одним із найбільших задекларованих постачальників зброї ЗСУ у реєстрі ООН за звітний рік.