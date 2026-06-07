Як повідомляло ІншеТВ, Вночі РФ атакувала і пошкодила Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива (ФОТО).

У Генштабі повідомили подробиці нападу.

-Російська федерація продовжує грубо порушувати норми міжнародного права та створювати безпрецедентні загрози ядерній і радіаційній безпеці в Європі.

О 02:10 7 червня 2026 року зафіксовано пряме влучання ворожого ударного БпЛА у будівлю приймання контейнерів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива АТ «НАЕК «Енергоатом» поблизу населеного пункту Буряківка Київської області. Відстань до ЧАЕС близько 15 км.

Зазначений об’єкт призначений для довгострокового безпечного зберігання відпрацьованого ядерного палива з реакторів типу ВВЕР українських атомних електростанцій.

Внаслідок удару будівлю частково пошкоджено та виникла пожежа на площі близько 40 квадратних метрів.

Пожежу було ліквідовано протягом години силами та засобами пожежно-рятувального загону, мобільної оперативної групи.

За наявною інформацією, постраждалих немає.

На місці ліквідованої пожежі виявлено залишки БПЛА типу “Shahed”. Наразі радіаційний фон у межах норми, рятувальники та всі залучені служби продовжують моніторинг обстановки та виконують завдання за призначенням.

Цей черговий акт ядерного тероризму є продовженням системної політики російської федерації, спрямованої на створення ризиків для об’єктів атомної енергетики України та всієї Європи.

Протягом повномасштабної агресії російські війська неодноразово здійснювали прокладання маршрутів польоту крилатих ракет і ударних безпілотників безпосередньо над ядерними об’єктами України. Такі дії створюють неприйнятні ризики виникнення радіаційних аварій із наслідками, що можуть виходити далеко за межі України.

Окремим прикладом безвідповідальної поведінки держави-агресора стала атака у 2025 році на захисне укриття зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Удар по об’єкту, який забезпечує ізоляцію радіоактивних матеріалів, вкотре продемонстрував повну зневагу російського військово-політичного керівництва до міжнародних норм ядерної безпеки.

Найбільшою загрозою залишається незаконна окупація Запорізької атомної електростанції. Російські окупаційні війська продовжують використовувати територію та об’єкти станції як військову базу, розміщуючи там особовий склад, озброєння, військову техніку та боєприпаси. Фактично найбільша атомна електростанція Європи перетворена російською федерацією на інструмент ядерного шантажу та прикриття для своїх військових дій.

Збройні Сили України наголошують, що відповідальність за всі загрози ядерній та радіаційній безпеці, створені внаслідок російської агресії, повністю покладається на російську федерацію. Міжнародна спільнота має надати належну оцінку цим злочинним діям та посилити тиск на державу-агресора з метою недопущення ядерної катастрофи в центрі Європи.