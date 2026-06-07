Чи можна знизити ризик раку за допомогою їжі? Це питання знову опинилося в центрі уваги після появи кількох великих досліджень, які активно обговорюють західні медіа.

Guardian і Washington Post пишуть про зв’язок між раціоном і нижчим ризиком деяких онкологічних захворювань.

Втім, самі науковці не поспішають з висновками, передає ВВС.

Бекон у зоні ризику, квасоля – серед фаворитів

Одним з досліджень, яке останніми місяцями привернуло найбільше уваги, стала робота, про яку написала британська Guardian.

Її результати були опубліковані в авторитетному журналі British Journal of Cancer.

Дослідження провела команда під керівництвом науковців Оксфордського університету, зокрема провідна авторка дослідження Аврора Перес-Корнаго та один з найвідоміших британських епідеміологів, професор Тім Кі.

Вчені проаналізували дані понад 1,8 мільйона людей з Британії, США, Індії та Тайваню. Виявилося, що в людей, які переважно дотримуються рослинного раціону, ризик деяких видів раку був нижчим.

Зокрема, у вегетаріанців зафіксували:

на 21% нижчий ризик раку підшлункової залози;

на 9% нижчий ризик раку молочної залози;

на 12% нижчий ризик раку простати;

на 28% нижчий ризик раку нирки;

на 31% нижчий ризик множинної мієломи.

“Для зниження ризику раку фахівці рекомендують робити ставку на овочі, фрукти та продукти з високим вмістом клітковини, а перероблене м’ясо обмежувати”, — зазначив професор Тім Кі.

Втім, самі автори наголошують: дослідження показує зв’язок, але не доводить, що відмова від м’яса безпосередньо захищає людину від онкологічних захворювань.

Підпис до фото,Овочі, фрукти, бобові чи м’ясо – вчені продовжують вивчати, як різні харчові звички пов’язані зі здоров’ям

Якщо Guardian зосередилась на масштабних наукових даних, то Washington Post спробувала відповісти на більш практичне запитання: що все це означає для щоденного меню?

Онколог Міккаель Секерес, директор Онкологічного інституту Сильвестра при університеті Маямі, розповів виданню, що найбільш переконливі докази сьогодні стосуються раціону, в якому переважають овочі, фрукти, цільнозернові продукти та бобові.

“Я не рекомендую якусь особливу дієту. Я рекомендую спосіб харчування, ефективність якого підтверджують дослідження”, — наголосив лікар.

За його словами, варто обмежувати споживання червоного та переробленого м’яса, а також солодких напоїв.

В іншому матеріалі Washington Post нагадує: ковбаси, сосиски, бекон та інші види переробленого м’яса вже багато років залишаються серед найбільш вивчених факторів ризику колоректального раку.

Подібні висновки наводить і Guardian. Видання пише, що дедалі більше досліджень пов’язують профілактику раку кишківника з раціоном, багатим на овочі, фрукти та клітковину, а також із обмеженням переробленого м’яса.

Що кажуть провідні наукові центри

На зв’язок між харчуванням і ризиком онкологічних захворювань звертають увагу й провідні наукові установи світу.

Гарвардська школа громадського здоров’я зазначає, що раціони з великою кількістю овочів, фруктів, цільнозернових продуктів і рослинних джерел білка стабільно демонструють зв’язок із нижчим ризиком розвитку низки видів раку.

Професор харчування та епідеміології Едвард Джованнуччі, один з провідних світових експертів у сфері харчування та профілактики онкологічних захворювань, пояснює це тим, що такий раціон сприяє зменшенню запалення, покращує обмін речовин і допомагає підтримувати здорову вагу.

Особливу увагу науковець приділяє колоректальному раку. За його словами, продукти з високим вмістом клітковини — овочі, фрукти, цільнозернові продукти, горіхи та бобові — можуть відігравати захисну роль.

Серед потенційно корисних продуктів дослідники також називають джерела кальцію: йогурт, молочні продукти, тофу та темно-зелені листові овочі.

Підпис до фото,Увагу науковців привертають і продукти багаті на кальцій

Крім того, Гарвардська медична школа раніше повідомляла про великий аналіз досліджень, який показав: люди, що найпослідовніше дотримувалися DASH-дієти, рідше стикалися з колоректальним раком.

Така система харчування передбачає велику кількість овочів, фруктів, бобових, горіхів і цільнозернових продуктів при мінімізації насичених жирів та ультраобробленої їжі.

Чому онкологи не поспішають говорити про “суперфуди”

На цьому можна було б поставити крапку й оголосити, що науковці нарешті знайшли оптимальну “протиракову дієту”. Але самі дослідники закликають до обережності.

Гарвардська медична школа нагадує: більшість досліджень харчування та онкології мають спостережний характер. Вони дозволяють виявити зв’язки між способом життя та здоров’ям, але не завжди можуть довести прямий причинно-наслідковий зв’язок.

Інакше кажучи, люди, які їдять більше овочів і бобових, часто одночасно більше рухаються, рідше курять, контролюють вагу та загалом уважніше ставляться до свого здоров’я. Тому точно визначити роль окремого продукту буває дуже складно.

Саме тому навіть найоптимістичніші результати поки розглядають як свідчення зв’язку, а не як остаточний доказ.

Такої ж позиції дотримуються й інші авторитетні організації.

Національний інститут раку США вказує: наразі не існує продуктів, які гарантовано запобігають розвитку раку.

Підпис до фото,Фахівці радять оцінювати не окремі продукти, а раціон загалом

У британській організації Cancer Research UK також зазначають, що доказів існування “суперфудів” із підтвердженим протираковим ефектом немає.

Схожої думки дотримується і Всесвітній фонд дослідження раку. Його експерти говорять не про окремі продукти, а про загальні моделі харчування, які можуть бути пов’язані зі зниженням ризику певних видів онкологічних захворювань.

Адже на ризик розвитку раку впливає цілий комплекс чинників: спадковість, вік, фізична активність, маса тіла, вживання алкоголю й тютюну, а також спосіб життя загалом.

То чи можна знизити ризик раку за допомогою їжі?

Якщо узагальнити висновки західної преси та наукової спільноти, відповідь буде водночас і обнадійливою, і стриманою.

З одного боку, великі дослідження, про які пишуть Guardian і Washington Post, справді демонструють зв’язок між рослинними раціонами, високим споживанням клітковини та нижчим ризиком деяких видів раку. Гарвардські дослідники вважають ці дані переконливими, особливо коли йдеться про профілактику колоректального раку.

З іншого боку, Національний інститут раку США, Всесвітній фонд дослідження раку та інші авторитетні наукові центри нагадують: говорити про існування “їжі від раку” поки зарано.

Тож головний висновок звучить так: чим більше в раціоні овочів, фруктів, бобових і цільнозернових продуктів та чим менше переробленого м’яса й ультраобробленої їжі, тим краще для здоров’я загалом.

Але називати такий раціон гарантованим захистом від онкологічних захворювань сучасна наука поки що не готова.