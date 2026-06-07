Українські дрони взяли під потужний вогневий контроль важливий логістичний маршрут росіян. Так, на окупованому півдні дорога з Мелітополя в Крим більше не небезпечна для ворога, повідомили у 3-му окремому полку ССО імені князя Святослава Хороброго.

«Дрони підрозділу Сил спеціальних операцій знищують техніку та руйнують логістичні шляхи ворога на маршруті Мелітополь — Чонгар. Внаслідок чого, вже ускладнено логістику в частині постачання армії РФ та пального на півострів», — зазначили військові.

Спецпризначенці додали, що «це лише початок» й буде продовження.

Гауляйтер Сальдо підтвердив удар по Чонгарському мосту і повідомив, що рух через ПП Джанкой зупинений.