Жінки майже всюди у світі живуть довше за чоловіків. У середньому – приблизно на п’ять років. А в деяких країнах різниця ще більша, свідчить статистика.

Вчені давно намагаються зрозуміти, чому так, пише ВВС.

Точних причин наука досі не знає. Але дослідники вже мають кілька переконливих пояснень. Ба більше – саме вони допомагають зрозуміти дивні закономірності у світі тварин, де в окремих видів птахів довше живуть не самиці, а самці.

Чоловіки частіше ризикують

“Майже в усіх країнах світу жінки живуть довше за чоловіків”, — підтверджує професорка Сара Гарпер, директорка Оксфордського інституту старіння населення у Великій Британії.

Втім, масштаб цієї різниці дуже залежить від країни.

Наприклад, в Україні та В’єтнамі жінки в середньому живуть на десять і більше років довше за чоловіків.

А от у Нігерії цей розрив майже непомітний – про це свідчать дані дослідницького проєкту Our World in Data.

Підпис до фото,У В’єтнамі жінки живуть у середньому майже на 10 років довше за чоловіків

Науковці вважають, що частково це пояснюється способом життя та соціальними звичками. За словами Гарпер, у деяких країнах “велику роль відіграють куріння й алкоголь” – чоловіки вживають їх значно частіше.

Загалом у світі чоловіки частіше схильні до поведінки, яка скорочує тривалість життя.

“Їхнє харчування зазвичай менш здорове”, – зазначає Гарпер.

До лікарів чоловіки теж звертаються рідше. Хоча, додає вона, “одружені чоловіки мають перевагу… тому що партнерка змушує їх стежити за здоров’ям”.

У багатьох країнах чоловіки частіше працюють у небезпечних професіях. До того ж уявлення про “справжню мужність” нерідко пов’язують з готовністю ризикувати.

“Серед чоловіків значно вища смертність у ДТП, від насильства, убивств і самогубств”, – наголошує Гарпер.

Втім, ситуація може змінюватися.

Наприклад, у Британії антитютюнові кампанії 1960–70-х років помітно знизили рівень передчасної смертності серед чоловіків.

Підпис до фото,”Кинь курити – почни жити!” Таким було одне з британських антитютюнових гасел 1960-х років

Естроген проти тестостерону

Є й суто біологічні причини.

Велику роль відіграє гормон естроген. Він допомагає захищати серце, кістки, мозок та імунну систему.

“Естроген дуже добре підтримує жіночий організм. Тому до менопаузи жінки часто мають певну біологічну перевагу”, – пояснює професорка Консуело Боррас, фізіологиня та дослідниця старіння з університету Валенсії в Іспанії.

За її словами, естроген діє як антиоксидант – нейтралізує шкідливі частинки, так звані вільні радикали, які накопичуються в клітинах і пришвидшують старіння.

Натомість тестостерон – головний чоловічий статевий гормон – пов’язують з більшою схильністю до ризику.

Боррас припускає, що він може мати й негативний вплив усередині організму, хоча ці механізми ще недостатньо досліджені.

Підпис до фото,Гормональна замісна терапія допомагає жінкам легше пережити менопаузу

Цікавий приклад дало дослідження 2012 року: історичні корейські євнухи, які після кастрації не виробляли тестостерон, жили на 14–19 років довше за інших чоловіків.

Щоправда, такі дані мають свої обмеження – зі зрозумілих причин подібні дослідження неможливо повторити сьогодні. Водночас у деяких тварин теж простежується тенденція: кастровані самці живуть довше.

Але гормони – лише частина загадки довголіття.

“Факторів дуже багато. Ми знаємо лише частину з них. Це надзвичайно складний процес”, – підсумовує Боррас.

Що про це каже еволюція

Щоб краще зрозуміти причини, науковці вивчають не лише людей.

Ми далеко не єдиний вид, у якого самиці живуть довше. Це характерно для багатьох ссавців: від левів і овець до косаток і мишей.

А от у птахів ситуація протилежна: там перевага зазвичай на боці самців.

Одна з можливих причин – особливості статевих хромосом.

“У ссавців самиці мають дві X-хромосоми, а самці – одну X і одну Y”, – пояснює Йоганна Штерк, дослідниця з Інституту еволюційної антропології Макса Планка в Німеччині.

За однією з теорій, наявність двох X-хромосом створює для самиць своєрідний “запас міцності”.

“Якщо в одній копії виникає мутація, залишається друга, яка може компенсувати проблему”, – каже Штерк.

“А в самців лише одна X-хромосома, тому такі мутації можуть бути значно небезпечнішими”.

У птахів усе навпаки: дві однакові Z-хромосоми мають саме самці, а самиці – набір ZW.

“Це може пояснювати, чому у ссавців довше живуть самиці, а у птахів – самці”, – припускає Штерк.

Підпис до фото,Можливо, різниця у тривалості життя починається ще на рівні хромосом

Втім, її дослідження 2025 року свідчить: усе значно складніше.

“Ми виявили, що у моногамних видів… помітної різниці між статями майже немає, – каже вона. – А у немоногамних видів, наприклад у горил чи левів, де самці конкурують за кількох подруг, відмінності значно сильніші”.

На її думку, у таких видів еволюція змушувала самців витрачати величезні ресурси на розвиток великих тіл, потужних рогів або інших ознак, які приваблюють “дівчат”, – і це відбувалося за рахунок довголіття.

Натомість самиці могли еволюціонувати за іншим сценарієм.

Існує гіпотеза, що у видів, де самиці піклуються про потомство, “особливо у таких видів, як люди чи людиноподібні мавпи, матерям вигідно жити довше, щоб встигнути виростити дитинчат”, – каже Штерк.

Підпис до фото,У горил самці постійно конкурують за подруг. Учені вважають, що така боротьба може впливати навіть на тривалість життя

Довше – не завжди краще

Втім, як свідчать дослідження, жіноче довголіття має і зворотний бік.

Хоч жінки і живуть довше, вони частіше стикаються з хронічними, хоча й не смертельними захворюваннями: болем у попереку, депресіями та мігренем.

“У жінок зазвичай сильніші імунні реакції, і це підвищує ризик запальних та аутоімунних захворювань”,- пояснює професорка Гарпер.

Крім того, додає вона, “у жінок менш міцна м’язова та кісткова системи”.

Тому виникає парадокс: біологія чоловіків робить їх більш вразливими до смерті, а біологія жінок – до інвалідності.

Підпис до фото,Жінки частіше живуть із хронічним болем

Та попри все, експерти наголошують: біологія – не вирок.

“На тривалість життя також дуже впливають довкілля та спосіб життя”, – каже дослідниця старіння Консуело Боррас.

І чоловікам, і жінкам варто звертати увагу на харчування, фізичну активність, сон і рівень стресу – не лише для того, “щоб жити довше, а й щоб жити краще”.